Мир 02 января 2024, 20:33 Названа возможная причина взрывов в Нью-Йорке Консул РФ Захаров: причиной взрывов в Нью-Йорке стали неполадки в электросети Pxhere

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Информация о якобы взрывах на острове Рузвельт в Нью-Йорке может быть связана с проблемами с электросетью и неисправностями на подстанциях. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров.

«Местные службы экстренного реагирования сообщили, что, скорее всего, это было связано с неполадками в электросети и на подстанциях, ввиду чего подачу электроэнергии временно прекратили», — пояснил он.

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По словам консула, речь может идти о коротком замыкании или другом техногенном происшествии.

Жителей острова Рузвельт в Нью-Йорке испугали похожие на взрывы звуки 2 января. В пожарное управление города поступила информация о «сотрясении здания и взрыве».

По предварительным данным, ЧП произошло к югу от моста на острове Рузвельт — по адресу 580 Мэйн-стрит. Сейчас на месте работали спасатели.