07 августа 2023, 16:16
Названа возможная причина взрыва в турецком порту Коджаэли
Губернатор Явуз: причиной взрыва в порту Коджаэли могла стать детонация зерновой взвеси
Причиной взрыва в порту в турецком городе Коджаэли могла стать детонация зерновой взвеси. Об этом сообщил губернатор провинции Седдар Явуз, написал ТАСС.
«По нашим данным, взрыв произошел из-за образования [зерновой] пыли во время перегрузки пшеницы с судов в элеваторы», — сказал он.
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Представитель власти добавил, что пока это только одна версия. Подробности произошедшего уточняются. По словам губернатора, доступ к порту открыт.
Взрыв прогремел в крупном турецком коммерческом порту Дериндже в провинции Коджаэли на берегу Мраморного моря — на сельскохозяйственном складе. На место происшествия выехали спецслужбы. По предварительным данным, пострадали десять человек. Всех доставили в больницы.
«Клубы дыма после взрыва видны из различных точек города, на место стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антитеррористические отряды», — писало РИА «Новости».
Суда в районе Дериндже не получили повреждений. Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проинформировали о произошедшем, передавал ТАСС.
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