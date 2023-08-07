Мир 07 августа 2023, 16:16 Названа возможная причина взрыва в турецком порту Коджаэли Губернатор Явуз: причиной взрыва в порту Коджаэли могла стать детонация зерновой взвеси

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Причиной взрыва в порту в турецком городе Коджаэли могла стать детонация зерновой взвеси. Об этом сообщил губернатор провинции Седдар Явуз, написал ТАСС.

«По нашим данным, взрыв произошел из-за образования [зерновой] пыли во время перегрузки пшеницы с судов в элеваторы», — сказал он.

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Представитель власти добавил, что пока это только одна версия. Подробности произошедшего уточняются. По словам губернатора, доступ к порту открыт.

Взрыв прогремел в крупном турецком коммерческом порту Дериндже в провинции Коджаэли на берегу Мраморного моря — на сельскохозяйственном складе. На место происшествия выехали спецслужбы. По предварительным данным, пострадали десять человек. Всех доставили в больницы.

«Клубы дыма после взрыва видны из различных точек города, на место стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антитеррористические отряды», — писало РИА «Новости».

Суда в районе Дериндже не получили повреждений. Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проинформировали о произошедшем, передавал ТАСС.