Названа возможная причина встречи Макрона и Саркози перед звонком Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон перед телефонным разговором с российским коллегой Владимиром Путиным мог встречаться с бывшим главой республики Николя Саркози, чтобы попросить у него совета. Такую версию встречи двух французских политиков, которая прошла 3 мая в Елисейском дворце, выдвинула в разговоре с «Лентой.ру» профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

Как полагает политолог, Макрон находит важным для себя оказать влияние на ситуацию на Украине. В этой связи он мог консультироваться с Саркози, у которого уже есть опыт участия в переговорах в подобных конфликтах.

«Это уже не первый раз, когда Макрон советуется с Николя Саркози. Николя Саркози когда-то оказался в схожем положении. В 2008 году во время российско-грузинского конфликта Франция тоже была страной-председателем Европейского союза. Тогда Николя Саркози благодаря ловким дипломатическим маневрам удалось способствовать остановке горячей стадии конфликта», — сказала Обичкина.

Политолог также отметила, что Саркози умеет разрешать сложные ситуации, пусть порой это делается непрозрачно.

Французская газета Le Figaro 3 мая сообщила, что Эммануэль Макрон перед звонком Владимиру Путину провел тайную встречу в Елисейском дворце с бывшим главой Франции Николя Саркози. Тема разговора двух политиков осталась неизвестной.

Телефонный разговор Макрона и Путина также состоялся 3 мая. Он занял около двух часов. Глава Франции не звонил своему российскому коллеге почти месяц. Связь прервалась после событий в Буче, хотя ранее главы государств общались регулярно. Известно, что в ходе беседы стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине и условились о «продолжении контактов на различных уровнях».