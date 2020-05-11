Названа возможная дата возобновления Чемпионата Испании по футболу

Ла Лига сообщила клубам, что Чемпионат Испании может возобновиться уже 12 июня. Все будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса.

«Я не знаю. Это будет зависеть от этапов (снятия ограничений правительством Испании — прим. ред). Надеюсь, это будет 12 июня. Это будет зависеть от волн распространения вируса», — приводит портал AS слова президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Оставшуюся часть матчей планируют отыграть в течение июня и июля. UEFA отведет август на завершение Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Из-за пандемии коронавируса в большинстве стран приостановили национальные чемпионаты по игровым видам спорта. Перенесли и крупнейшие мировые спортивные соревнования, в числе которых летняя Олимпиада в Токио, которую могут вообще отменить, если пандемия не закончится в следующем году.

Вспышку коронавируса зафиксировали в конце декабря 2019 года в столице китайской провинции Хубэй — Ухане. Новый вирус стремительно распространился по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии. За четыре месяца с небольшим в мире выявили 4,1 миллиона случаев COVID-19. Умерли более 282 тысяч человек.