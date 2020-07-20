Названа возможная дата обмена Уилана

«Обменять Уилана могут в сентябре. Пока же он остается в СИЗО „Лефортово“», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее стало известно, что Уилана могут обменять на Виктора Бута или Константина Ярошенко, но оснований для этого пока не нашли.

Сотрудники ФСБ России задержали Пола Уилана в номере гостиницы «Метрополь» в Москве 28 декабря 2018 года, во время шпионской акции. Против американца возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж». 15 июня 2020 года Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Решение суда он воспринял спокойно и «не выглядел подавленным».

Уилан имеет гражданства США, Великобритании, Ирландии и Канады. Он служил в американской морской пехоте. Два раза был в Ираке, где участвовал в боевых действиях. В Москву он прилетел 22 декабря под предлогом свадьбы бывшего сослуживца, который женился на россиянке.