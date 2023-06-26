Мир 26 июня 2023, 12:31 Названа возможная дата мирных переговоров по Украине ARD: официальные переговоры по Украине могут начаться в июле 2023 года

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Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться в июле 2023 года. Такую информацию опубликовал немецкий телеканал ARD, ссылаясь на собственные источники.

Издание сообщило, что в Копенгагене «в условиях строжайшей секретности» прошла международная встреча по Украине, в которой участвовали дипломаты западных стран, в том числе представители Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

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По данным канала, инициировал переговоры киевский режим. Для Запада же главной целью встречи было заручиться поддержкой стран БРИКС, которые сохраняют нейтралитет по ситуации вокруг Украины.

Ранее немецкие чиновники выступили против планируемой Евросоюзом передачи российских активов на восстановление Украины. Германия также заявила, что не сможет поставить Вооруженным силам Украины истребители F-16.

В Германии находится много беженцев из Украины. Из-за их прироста население ФРГ увеличилось в 2022 году на 1,12 миллиона человек до рекордных 84,4 миллиона.