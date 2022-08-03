Названа возможная дата голосования Сената США за прием Швеции и Финляндии в НАТО

Американские сенаторы могут в среду, 3 августа, проголосовать за прием Швеции и Финляндии в НАТО. Такую дату назвал лидер демократического большинства в палате Чак Шумер.

«Я очень надеюсь, что мы сможем решить по НАТО завтра (3 августа). Похоже, что мы и там приближаемся к соглашению о поправках», — сказал Шумер в разговоре с журналистами. Цитату привело РИА «Новости».

Документы о вступлении обеих стран в НАТО уже ратифицировали законодательные органы 20 государств, входящих в Североатлантический альянс. Финляндия и Швеция подали заявку на присоединение к НАТО 18 мая. Сначала власти Турции заблокировали рассмотрение обращений, но страны согласились учесть интересы турецкой стороны и подписали меморандум в области безопасности.

В конце июля зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что Россия примет симметричный ответ в случае расширения военной инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии. По его словам, страны могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса.