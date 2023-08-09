Мир 09 августа 2023, 07:58 Названа веская причина, по которой США не хотят мира на Украине Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: мир на Украине станет поражением США Freepik

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Мирное соглашение России и Украины фактически станет для США признанием поражения, поэтому они и не готовы обсуждать такую возможность. На это указал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«[Переговоры] станут признанием поражения, полного поражения», — заявил он.

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Полковник пояснил: позиция Соединенных Штатов была построена на том, что Россия якобы «отсталая страна, которую нужно уничтожить», и они не смогут отказаться от своих слов.

Ранее Макгрегор предупреждал, что избежать полного исчезновения Украины можно только незамедлительно начал переговоры с Россией.

При этом президент Украины Владимир Зеленский еще прошлой осенью выпустил указ о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Украина продолжает придерживаться этой позиции, при этом Россия не раз заявляла о своей открытости и готовности к переговорам и о том, что ценит усилия стран, пытающихся найти оптимальное решение по конфликту.