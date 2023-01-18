Мир 18 января 2023, 23:00 Летчик назвал возможную причину крушения вертолета в Броварах Летчик Красноперов: вертолет мог упасть в Броварах из-за неопытности экипажа Соцсети

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Падение вертолета в Киевской области могла спровоцировать неопытность пилотов. Об этом «Известиям» сообщил летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов.

По словам Красноперова, вертолет летел на очень малой небезопасной высоте, поэтому на его пути могло возникнуть какое-нибудь препятствие.

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«Они боялись подниматься выше, поскольку их бы сразу увидели российские радары. Мы закрыли небо для полетов украинских самолетов. Любой самолет или вертолет, который поднялся, для нас — это цель», — напомнил военнослужащий.

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На борту упавшего в Броварах вертолета находились семь сотрудников Министерства внутренних дел Украины в том числе и глава ведомства Денис Монастырский. Никто из них не выжил.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям ранее опубликовала имена погибших сотрудников, выразив соболезнования родным и близким погибших.

МВД Украины ранее озвучило несколько версий крушения вертолета в Броварах. Среди них диверсия, техническая неисправность и нарушение правил безопасности. Обстоятельства авиакатастрофы устанавливают правоохранители.