Вашингтон должен был предупредить Москву по Украине и узнать о ее действиях в этом регионе. Поэтому в Россию с визитом приезжал директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на анонимный источник. Он рассказал, что президент США Джозеф Байден отправил Бернса в Москву, чтобы предупредить ее о пристальном внимании Вашингтона к увеличению числа войск около границы с Украиной. Глава ЦРУ также должен был понять, что мотивирует действия Кремля.

Неизвестно, какие результаты принес визит Бернса в Москву, но после возвращения в США он по телефону переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава спецслужбы хотел «умерить напряженность» между странами.

Во время визита в Россию 2–3 ноября Уильям Бернс встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

В августе по данным источников газеты The Washington Post Бернс тайно встретился в Кабуле с лидером «Талибана*» Гани Барадаром. Возможно, обсуждался крайний срок эвакуации американцев и их союзников из Афганистана.

* — террористическая организация, запрещена в России.