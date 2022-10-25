Названа цель вбросов о поставках иранский беспилотников в Россию | 360°

Мир 25 октября 2022, 00:23 Названа цель вбросов о поставках иранский беспилотников в Россию Представитель МИД Воронцов назвал демонтаж СВПД целью вбросов о поставках дронов из Ирана РИА "Новости"

Читать 360tv в

Авторы ложных сообщений о поставках иранских беспилотников в Россию преследуют цель окончательно похоронить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной сделке. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Он напомнил, что США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году, чем нарушили решение Совета Безопасности ООН. Сегодня американцы нашли повод, чтобы окончательно похоронить СВПД, выбрасывая недостоверную информацию без каких-либо доказательств о поставках иранских беспилотников в Россию.

Реклама

Представитель МИД добавил, что результатом таких действий станет обострение в Персидском заливе.

Реклама

«Ничем хорошим подобная близорукая активность не кончится, ведь, как гласит старая мудрость: кто сеет ветер, пожнет бурю», — заявил Воронцов.

Заявления о том, что Россия использует для ударов по Украине поступившие беспилотники из Ирана, озвучили представители Франции, Великобритании и Германии. Страны потребовали от ООН направить своих представителей на Украину для расследования на предмет нарушения Ираном резолюции, которая запрещает ему продавать ряд товаров без согласия Совета Безопасности. В список подотчетных предметов также входят беспилотники. Россия и Иран отвергли все обвинения.

Совместный всеобъемлющий план действий Иран заключил с Германией и государствами — постоянными членами Совета Безопасности ООН (Китаем, Россией, США, Францией и Великобританией) в 2015 году.

Документ предусматривал сокращение иранской ядерной программы под наблюдением инспекторов МАГАТЭ в обмен на снятие ранее введенных санкций.

Спустя три года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из ядерной сделки. Следующий американский лидер Джо Байден подчеркивал, что готов возобновить договор.

Переговоры о восстановлении плана соглашения в первоначальном виде идут с 2021 года. Постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что страна готова вернуться к выполнению СВПД при гарантиях со стороны США.