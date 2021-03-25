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    25 марта 2021, 16:34

    Названа точная причина смерти внука Назарбаева

    Александр Блинов

    Внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев прошлым летом скончался в Лондоне из-за наркозависимости. Об этом стало известно по результатам расследования, сообщили РИА «Новости» представители семьи Назарбаевых.

    Названа точная причина смерти внука Назарбаева

    Коронер Западного Лондона Фиона Уилкокс на слушаниях, прошедших вчера, заявила, что смерть 29-летнего Айсултана произошла по естественным причинам и вследствие его зависимости от кокаина. Правоохранители, изучив показания, пришли к выводу, что причины смерти не вызывают подозрений и связаны с наркотиками.

    «Мы опустошены потерей нашего любимого Айсултана. Его смерть стала для нас немыслимым горем, от которого мы никогда не оправимся», — сообщила семья Назарбаевых.

    О смерти Айсултана в августе 2020 года сообщила его мать Дарига, старшая дочь Нурсултана Назарбаева. В СМИ тогда сообщали, что причиной мог стать сердечный приступ.

    Экс-президент Казахстана впервые высказался о смерти своего внука в январе 2021 года. Назарбаев рассказал об этом в документальном фильме «Штрихи к портрету». Он признался, что сильно сожалеет об этой утрате.