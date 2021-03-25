Названа точная причина смерти внука Назарбаева

Внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев прошлым летом скончался в Лондоне из-за наркозависимости. Об этом стало известно по результатам расследования, сообщили РИА «Новости» представители семьи Назарбаевых.

Коронер Западного Лондона Фиона Уилкокс на слушаниях, прошедших вчера, заявила, что смерть 29-летнего Айсултана произошла по естественным причинам и вследствие его зависимости от кокаина. Правоохранители, изучив показания, пришли к выводу, что причины смерти не вызывают подозрений и связаны с наркотиками.

«Мы опустошены потерей нашего любимого Айсултана. Его смерть стала для нас немыслимым горем, от которого мы никогда не оправимся», — сообщила семья Назарбаевых.

О смерти Айсултана в августе 2020 года сообщила его мать Дарига, старшая дочь Нурсултана Назарбаева. В СМИ тогда сообщали, что причиной мог стать сердечный приступ.

Экс-президент Казахстана впервые высказался о смерти своего внука в январе 2021 года. Назарбаев рассказал об этом в документальном фильме «Штрихи к портрету». Он признался, что сильно сожалеет об этой утрате.