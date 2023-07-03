Мир 03 июля 2023, 17:08 Названа сумма замороженных в Евросоюзе российских активов Еврокомиссар Рейндерс: Евросоюз заблокировал российские активы на 207 миллиардов евро РИА «Новости»

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Страны Евросоюза после начала специальной операции заморозили российские активы на 207 миллиардов евро. Об этом на пресс-конференции в Гааге сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, его слова привел ТАСС.

«Российские активы в Европе, включая активы Центробанка, удалось заморозить на сумму 207 миллиардов евро», — сказал он.

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Рейндерс отметил, что Еврокомиссия начала обсуждение вероятности получения доходов от заблокированных активов России для передачи их на восстановление Украины.

По его словам, таким образом они рассчитывают выручить до трех миллиардов евро в год.

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Лео Докерти сообщал, что западные страны пока не нашли легитимной возможности конфискации замороженных активов России. Он отметил, что решение этой задачи потребует от юристов проявления инновационного подхода и креативности.