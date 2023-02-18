18 февраля 2023, 11:28
Названа сумма замороженных российских активов в Германии
Die Welt: власти ФРГ заморозили 5,3 миллиарда российских активов
Немецкие власти после начала специальной операции на Украине заморозили активы России в стране на сумму 5,3 миллиарда евро. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на источник в Минфине ФРГ.
Указанная сумма содержит активы Центрального банка России, отечественных компаний и физических лиц, подпавших под санкции Евросоюза. Число российских бизнесменов, чье имущество заморозили в Германии, осталось неизвестным.
Реклама
Ранее премьер-министр Швеции заявил, что всего в Евросоюзе заблокировали активы России примерно на 300 миллиардов. Он призвал создать рабочую группу по этому вопросу, потому что европейские чиновники не знают, где именно находятся средства.
Реклама
В содружестве начали разрабатывать законодательные основания конфискации активов России с последующей передачей их в пользу Украины.
Заместитель главы МИД России Александр Грушко пообещал, что страна найдет адекватный способ ответить на вероятную конфискацию российской собственности в Евросоюзе.
Германия
Санкции
Россия
Реклама
Реклама