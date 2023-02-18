Мир 18 февраля 2023, 11:28 Названа сумма замороженных российских активов в Германии Die Welt: власти ФРГ заморозили 5,3 миллиарда российских активов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Немецкие власти после начала специальной операции на Украине заморозили активы России в стране на сумму 5,3 миллиарда евро. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на источник в Минфине ФРГ.

Указанная сумма содержит активы Центрального банка России, отечественных компаний и физических лиц, подпавших под санкции Евросоюза. Число российских бизнесменов, чье имущество заморозили в Германии, осталось неизвестным.

Реклама

Ранее премьер-министр Швеции заявил, что всего в Евросоюзе заблокировали активы России примерно на 300 миллиардов. Он призвал создать рабочую группу по этому вопросу, потому что европейские чиновники не знают, где именно находятся средства.

Реклама

В содружестве начали разрабатывать законодательные основания конфискации активов России с последующей передачей их в пользу Украины.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко пообещал, что страна найдет адекватный способ ответить на вероятную конфискацию российской собственности в Евросоюзе.