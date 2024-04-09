09 апреля 2024, 18:19
Названа сумма, которую страны G7 потратят на перевооружение
Bloomberg: Западу потребуется $10 трлн для перевооружения в ближайшие 10 лет
Странам G7 потребуется более 10 триллионов долларов в течение следующих 10 лет, чтобы реализовать текущие планы по перевооружению. Об этом сообщило Bloomberg.
В материале отметили, что для реализации планов НАТО оборонные бюджеты государств должны соответствовать расходам времен холодной войны и составлять 4% от ВВП.
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«Если США и их союзники по G7 смогут достичь такого уровня, это будет означать более чем 10 триллионов долларов дополнительных обязательств до 2024 года», — уточнили в статье.
По мнению аналитика Дженнифера Уэлча, огромные расходы повлекут непростые решения в сфере налогообложения и госзаймов, что приведет к преобразованию оборонных компаний. Эксперты связали намерения западных стран с успехами России в конфликте на Украине.
Министр обороны Германии Борис Писториус ранее призвал Европу ускорить перевооружение армий, ведь в будущем она может столкнуться с новыми военными угрозами.
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