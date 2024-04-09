Мир 09 апреля 2024, 18:19 Названа сумма, которую страны G7 потратят на перевооружение Bloomberg: Западу потребуется $10 трлн для перевооружения в ближайшие 10 лет U.S. Department of Defense

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Странам G7 потребуется более 10 триллионов долларов в течение следующих 10 лет, чтобы реализовать текущие планы по перевооружению. Об этом сообщило Bloomberg.

В материале отметили, что для реализации планов НАТО оборонные бюджеты государств должны соответствовать расходам времен холодной войны и составлять 4% от ВВП.

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«Если США и их союзники по G7 смогут достичь такого уровня, это будет означать более чем 10 триллионов долларов дополнительных обязательств до 2024 года», — уточнили в статье.

По мнению аналитика Дженнифера Уэлча, огромные расходы повлекут непростые решения в сфере налогообложения и госзаймов, что приведет к преобразованию оборонных компаний. Эксперты связали намерения западных стран с успехами России в конфликте на Украине.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее призвал Европу ускорить перевооружение армий, ведь в будущем она может столкнуться с новыми военными угрозами.