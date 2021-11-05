Названа сумма иска канадской компании с судну «Академик Иоффе»

Канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. подала в отношении владельцев судна «Академик Иоффе» исковое заявление на 6,22 миллиона долларов (44,46 миллиона рублей). Российское судно задержали в Дании из-за того, что якобы из-за ошибки команды канадцам пришлось прервать дорогостоящее арктическое путешествие.

Об этом сообщило датское агентство Ritzaus Bureau. В 2018 году компания арендовала «Академика Иоффе» для проведения арктического круиза. Судно село на мель и несколько часов не могло сдвинуться с места. Канадцы считают, что в случившемся виноват экипаж, который не изучил должным образом морские карты.

По данным ТАСС, ранее One Ocean Expeditions Ltd. не смогла взыскать сумму с владельца судна. Поэтому в датском суде сочли арест «Академика» адекватной обеспечительной мерой.

Российское судно пытались арестовать в Португалии, но ему удалось отплыть до того, как российская сторона получила об этом уведомление. Капитан судна опротестовал решение датского суда. Он подчеркнул, что знал о посадке на мель у берегов Канады, но считал, что инцидент исчерпан.

Известно, что на борту научного судна «Академик Иоффе» находятся 38 членов экипажа и 23 ученых. Российские дипломаты, находящиеся в Дании, поддерживают с ними связь.