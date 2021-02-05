Названа страна, в которой живут самые миролюбивые люди

Опрос показал, что 87% жителей нашей планеты солидарны с этим утверждением. Больше всего тех, кто ответил утвердительно, живет в Индии — 94%. Второе место заняла Бразилия (91%), а на третьем Россия (90%).

Индекс согласия оказался ниже в Южной Корее, где он составил 84%, и в США — 84%. В районе 80% согласных со словами о мире живет в Великобритании, Германии, Италии и Таиланде.

Помимо прочего, эксперимент показал, что женщины нашей страны миролюбивее (94%), чем мужчины (85%).