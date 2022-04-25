Названа страна, которая не выживет без газа из России

Экономика Германии сильнее всех в Евросоюзе зависит от поставок газа из России. Если Евросоюз объявит эмбарго на поставки, заменить российский газ властям Берлина будет практически нечем. Об этом заявил агентству «Прайм» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Германия выступает крупнейшим покупателем российского газа и у нее нет ни одного СПГ-терминала, то есть, страна весь газ покупает только по трубопроводам», — подчеркнул он.

Помимо России, поставки по трубопроводу в Германию осуществляют также Норвегия и Нидерланды. Однако объем поставок из последней страны минимален и происходит преимущественно по старым контрактам.

«Поэтому найти где-то еще сырье — крайне сложно», — отметил Юшков.

Говоря о Европе в целом, он отметил, что в регионе не хватает мощности приема СПГ-терминалов — структуры для замещения российского газа, который страна передает по трубопроводу.

Ранее генеральный директор Торгово-промышленной палаты ФРГ (DIHK) Мартин Ванслебен заявил, что эмбарго на российский газ стало бы настоящей катастрофой для экономики Германии. С проблемами столкнутся химическая, сталелитейная и фармацевтическая отрасли.