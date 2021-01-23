Названа стоимость чемпионского пояса UFC

Чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) стоит 650 долларов (48 тысяч рублей). Это стало известно из финансового отчета экс-президента Америки Дональда Трампа.

Об этом сообщила газета The New York Times. Пояс Трампу подарил временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон во время их встречи в Овальном кабинете Белого дома в 2018 году.

Столько же стоит копия пояса, которая продается как сувенир на официальном сайте UFC.

По данным агентства Ura.ru, уральский боец Петр Ян получил титул чемпиона UFC, что вызвало ажиотаж в детских спортивных секциях по ММА в Екатеринбурге. Генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников рассказал, что в академии даже пришлось добавить временные слоты, чтобы все желающие смогли заниматься.

Он уточнил, что оказывает поддержку юным спортсменам, которые делают успехи. Для них проводятся бесплатные тренировки с участием разных тренеров. Сейчас в академии занимаются около трехсот человек.

Петр Ян одержал досрочную победу над известным ММА Жозе Альдо летом 2020 года. Ян стал вторым спортсменом из России, получившим титул — первым был Хабиб Нурмагомедов.