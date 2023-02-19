Мир 19 февраля 2023, 22:06 Названа следующая цель для военного конфликта НАТО после Украины Global Times: НАТО развяжет военный конфликт на Тайване после Украины РИА «Новости»

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Вооруженный конфликт на Тайване станет следующей целью НАТО после завершения кризиса на Украине. Об этом сообщили в материале китайского издания The Global Times.

Авторы статьи обратили внимание на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Глава альянса прямо связал конфликт на Украине и ситуацию вокруг острова.

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«То, что происходит в Европе сегодня, может произойти в Азии завтра», — процитировало издание Столтенберга, подчеркнув, что это стало намеком на опасения будущего военного противостояния между США и Китаем за Тайвань.

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Китайский военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что в заявлении главы НАТО видно желание расширить сферу влияния альянса на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Он пояснил, что основным бенефициаром НАТО всегда были США, которые не хотят, чтобы блок оставался только трансатлантической военной организацией.

«Цель США заключается в том, чтобы контролировать НАТО и Европу, а рамках глобального союза. Слова Столтенберга можно рассматривать как попытку проложить путь для альянса в Азию», — пояснил он.

По словам эксперта, подобные заявления вызывают беспокойство у Японии, Южной Кореи и других стран региона, которые согласятся на укрепление военных связей с США в условиях вероятного конфликта.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву на следующей неделе прибудет в Вашингтон для переговоров с заместителем советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джоном Файнером, сообщила со ссылкой на источники британская газета Financial Times. Издание отметило, что встреча произойдет на фоне значительных ухудшений между США и Китаем из-за сбитого аэростата.