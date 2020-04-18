Названа скрытая причина тяжелых случаев заболевания COVID-19

От COVID-19 умирают не только пожилые люди и пациенты с хроническими болезнями, но и дети. Причиной тяжелой формы COVID-19 у малолетних заразившихся может быть генетическая предрасположенность.

«Существуют редкие случаи тяжелых форм, в том числе с летальным исходом, у детей, подростков и относительно молодых взрослых. То есть, речь здесь не идет о двух главных факторах риска: взрослом возрасте и хронических заболеваниях. Эти необъяснимые случаи указывают на существование генетических факторов, которые влияют на реакцию на вирус», — заявил французский иммунолог, профессор Жан-Лоран Казанова в интервью изданию Le Monde.

Ученый считает, что некая генетическая особенность никак не проявляет себя до контакта с вирусом. Если инфекция попадает в организм таких людей, то последствия могут быть очень тяжелыми. Казанова рассказал, что он и его коллеги придерживаются гипотезы, что все инфекционные заболевания связаны с генетикой человека. Уже 20 лет ученый выявляет варианты генома, которые могут объяснить тяжелые формы вызываемых вирусами болезней.

Вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в конце 2019 года. Через два месяца с небольшим ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным, 2019-nCoV в мире заразились 2,2 миллиона человек. От болезни COVID-19, которую вызывает уханьский вирус, умерли 154 тысячи человек.