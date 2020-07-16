Названа серьезная проблема Трампа в предвыборной кампании

Коронавирус спутал планы президента США Дональда Трампа, который рассчитывал построить свою предвыборную кампанию на массовых митингах избирателей. Эта технология обеспечила ему голоса электората в 2016 году. Однако запрет на массовые собрания из-за COVID-19 стал для него проблемой.

Как сообщил телеканал CNN, Трамп вновь сделал ставку на митинги, как на самый эффективный метод привлечения избирателей. Но из-за карантинных ограничений ему за последние месяцы удалось провести всего несколько публичных выступлений.

Причем одно из них, в городе Талса (штат Оклахома), стало катастрофой. Митин посетило очень мало людей, причем во время акции коронавирусной инфекцией заразились несколько членов предвыборного штаба Трампа.

Кроме того, митинги имеют важное значение лично для президента. Об этом вещателю сообщил один из его советников.

«Ему нужны митинги, как воздушному змею нужен ветер. (…) Он не может победить без митингов», — заявил инсайдер.

Публичные мероприятия также позволяют не только собирать сторонников Трампа, но и привлекать голоса тех, кто голосует редко и неохотно. Митинги очень ценны в смысле повышения явки на выборы.

Встречи с избирателями обычно освещает местное и федеральное телевидение, что дает возможность лишний раз получить бесплатную рекламу и дополнительное внимание прессы. Это позволяет заинтересовать американцев, которые выпадают из стандартного процесса агитации.

В предвыборном штабе президента надеются, что он все-таки сможет провести запланированное число массовых встреч. Поскольку до выборов осталось совсем мало времени, команда Трампа наняла 1,5 тысячи стажеров. Они обзванивают потенциальных избирателей и пытаются привлечь их на сторону действующего президента.