Названа серьезная опасность хронического стресса

Австралийские ученые провели исследование и выяснили, что хронический стресс подрывает работу иммунной системы мозга. Это увеличивает риск деменции и способствует развитию болезни Альцгеймера. Об этом пишет журнал Biological Reviews.

«Мы знаем, что хронический стресс влияет на многие биологические пути в организме. Существует тесная взаимосвязь между воздействием хронического стресса и путями, влияющими на реакцию организма на такой стресс. <…> В мозге это приводит к хроническому нарушению нормальных процессов, повышая риск последующей нейродегенерации и, в конечном итоге, деменции», — приводит издание слова руководителя научной группы Дэвида Грота из Института медицинских инноваций Университета Кертина.

Исследователи выявили главную нейроэндокринную систему в организме, которая регулирует взаимодействие между железами, гормонами и мозгом. При стрессе она регулирует выработку кортизола, а у пациентов с болезнью Альцгеймера часто отмечают сбой в работе этой системы и повышенный уровень гормона.

По словам ученых, их открытие поможет правильно подбирать препараты для управления стрессом с учетом индивидуальных особенностей человека и снизить риск развития болезни Альцгеймера.