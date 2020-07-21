Названа самая распространенная ошибка во время сдачи багажа в аэропорту

«Бирки на ручке мешают работать, они часто ломаются и становятся мусором, который представляет опасен для авиационных двигателей», — приводит издание слова грузчика.

Собеседник добавил, что если пассажиры так боятся потерять свой багаж, то лучше всего написать свое имя и контакты маркером на чемодане или сумке.

В полет с собой стоит брать багаж на колесах. Если чемодан громоздкий и его нельзя прокатить по земле, то грузчики будут просто волочить его и толкать по полу багажного отделения самолета. В таких ситуациях велика вероятность, что поклажу повредят.

По словам грузчика, его коллеги во всем мире работают круглосуточно, чтобы рейсы не задерживали и люди могли добраться, куда им надо, вовремя. Это отличный повод немного облегчить работникам аэропорта, которые занимаются багажом, их тяжелый труд и не навешивать громоздкие дизайнерские бирки на ручки сумок.