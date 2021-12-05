Названа самая пьющая нация в мире

Эксперты выяснили, какую нацию на планете можно назвать самой пьющей — это австралийцы. Таковы данные Глобального исследования по наркотикам и алкоголю. По результатам опросов, жители Австралии наполняют свои бокалы вином, пивом или другими алкогольными напитками в среднем два раза в неделю.

Результаты исследования опубликовало издание Daily Mail. По этим данным, на уходящий год австралийцы в среднем успели напиться 27 раз. Это почти в два раза больше среднего показателя по планете, который составляет 15. На второй строчке рейтинга по употреблению спиртных напитков оказалась Дания, на третьей — Финляндия. В пятерку лидеров вошли также Великобритания и США.

Кроме того, специалисты провели опрос об ощущении стыда за количество выпитого. Оказалось, что сильнее всего угрызения совести испытывают жители Ирландии: им бывает неловко после употребления спиртного примерно в четверти случаев. В целом по миру респонденты сказали, что к стыду за опьянение их чаще всего приводит одна и та же причина: «выпил слишком много и слишком быстро». Такой пункт набрал 49% голосов.

Что касается частоты употребления спиртных напитков, то на первом месте здесь оказались французы. Они признались, что позволяли себе выпить за минувший год не менее 132 дней. Вторую строчку такого рейтинга заняла Новая Зеландия, где респонденты сообщили о 120 днях с алкоголем. Третья позиция за Нидерландами со 112 днями.

Ранее врач рассказал, что употребление спиртных напитков может негативно сказаться на зрении. Он отметил, что чаще всего люди начинают видеть хуже с похмелья: в таком состоянии замедляется связь мозга и глаз.