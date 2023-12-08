Мир 08 декабря 2023, 23:32 Названа самая богатая семья в мире в 2023 году Bloomberg: правящая династия ОАЭ возглавила рейтинг богатейших семей в мире РИА «Новости»

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Правящая династия Объединенных Арабских Эмиратов Аль Нахайян лидирует в рейтинге самых богатых семей в мире в 2023 году. Состояние шейхов и эмиров Абу-Даби составило 305 миллиардов долларов (более 28 триллионов рублей). Об этом сообщил Bloomberg.

«Династия Аль-Нахайян „обогнала Уолтонов из Walmart Inc. на 45 миллиардов долларов. Еще один новичок: Аль Танис, королевская семья Катара, на пятом месте“, — уточнили в агентстве.

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Нефтяные магнаты Персидского залива изменили глобальный бизнес. Они использовали личную финансовую мощь для того, чтобы обеспечить растущее влияние региону.

В агентстве также отметили, что правитель Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сейчас является президентом страны, а члены его семьи занимают высокие должности и в правительстве, и в частном секторе. Границы между государственными и личными интересами практически стерты.

В десятку самых богатых семей, в частности, также вошли владельцы французского дома моды Hermes, владельцы производителя кондитерских изделий и продуктов питания Mars, королевская семья Катара Аль Тани и владельцы нефтехимической корпорации Koch Industrues в США.

Ранее Илон Маск возглавил рейтинг бизнесменов, заработавших больше всего денег за полгода. Учредитель компаний Tesla и SpaceX, владелец Twitter за последние шесть месяцев заработал 96,6 миллиарда долларов.