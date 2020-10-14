Названа продукция украинских заводов, которые вернутся в Россию

В Минпромторге объяснили, какую продукцию производят украинские заводы, которые хотят вернуть на российский рынок. Там и котлы для отопления, и доильные аппараты.

Ведомство планирует вернуть в Россию продукцию трех украинских предприятий, говорится на сайте Минпромторга. Барский машиностроительный завод производит котлы центрального отопления, «Брацлав» — доильные аппараты, а Рубенажский картонно-тарный комбинат выпускает гофрокартон.

В Минпромторге отметили, что, например, с гофрокартоном у России и так все в порядке, потому что страна закрывает все потребности за счет своих предприятий. Дефицита котлов отопления тоже нет, потому что в РФ есть свои заводы. Но Россия готова пойти навстречу украинским партнерам.

Мы готовы пойти навстречу нашим украинским партнерам в этом вопросе и рассчитываем, что этот шаг окажет позитивный эффект для двусторонних экономических отношений Денис Мантуров министр промышленности и торговли России.

В среду президент России Владимир Путин согласился снять санкции с украинских предприятий, но только с двух. Речь шла в Барском заводе и Рубенажском комбинате. Глава государства уточнил, что все ограничительные меры со стороны России носят ответный характер, но страна готова к восстановлению полного взаимодействия с Украиной.