Мир 18 сентября 2023, 08:43 Названа проблема, которая станет «огромной головной болью» Байдена в следующем году Аналитик Пейн: дорожающий бензин станет головной болью Байдена в 2024 году Правительство США

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Дорожающий бензин в США станет «огромной головной болью» президента Джо Байдена в следующем году, когда в стране будут проходить президентские выборы. Об этом заявил аналитик, финансовый журналист Чарльз Пейн в интервью Fox Business.

Он напомнил, что рост цен связан, в частности, с решением стран ОПЕК+ сократить добычу нефти. Отсутствие сырой нефти станет проблемой, несмотря на увеличение запасов бензина в Соединенных Штатах, предрек Пейн. Он предположил также, что цены превысят порог в четыре доллара в среднем за галлон (3,785 литра).

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«Это провальная политика Байдена, ее последствия», — констатировал аналитик.

По его мнению, Байден позволил ОПЕК+ «легко воспользоваться ситуацией».

Ранее журналист Джек Шафер указал на то, что действующему американскому лидеру придется как следует поработать, чтобы не упасть в грязь лицом во время президентской гонки. Кроме того, Байдену необходимы сильные соперники.