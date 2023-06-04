Мир 04 июня 2023, 09:48 Названа причина железнодорожной катастрофы в Индии, унесшей 294 жизни Министр железных дорог Индии Вайшнав назвал причину крушения поездов в штате Одиша Скриншот с видео / Соцсети

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Причиной железнодорожной катастрофы в индийском штате Одиша стало изменение в системе электронной блокировки. Об этом сообщил министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав.

«Произошло это из-за изменения в электронной блокировке», — слова Вайшнава привело агентство ANI.

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Он не сообщил, что стало причиной изменения в электронной блокировке и кто именно понесет ответственность. Однако уточнил, что круг виновных уже определен. Вайшнав дополнил, что сейчас все силы брошены на восстановление движения поездов.

Железнодорожная авария в районе города Баласор с участием товарного и двух пассажирских поездов произошла 2 июня. В результате погибли 294 человека. Количество пострадавших превысило тысячу, состояние порядка 100 госпитализированных оценивается как критическое. Для эвакуации раненых задействовали авиацию индийских ВВС.

Президент России Владимир Путин направил премьеру Индии Нарендре Моди телеграмму с соболезнованиями в связи гибелью людей в железнодорожной катастрофе.