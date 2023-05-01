Мир 01 мая 2023, 18:39 Названа причина запрета импорта украинского зерна в Польшу Bloomberg: Польша запретила импорт зерна с Украины, чтобы не отпугнуть избирателей Freepik

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Польша запретила импорт зерна с Украины, потому что правящая партия страны «Право и справедливость» не хотела оттолкнуть избирателей перед выборами, которые предстоят этой осенью. Такой версией поделилось агентство Bloomberg, сославшись на польского чиновника.

По его мнению, поддержка Украины Польшей могла отпугнуть людей. Решение было жестким, но оно может в итоге помочь Украине, добавил лидер правящей партии Ярослав Каньчинский.

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«Не в интересах наших друзей, чтобы Польша погрузилась в кризис и власть перешла в руки тем, кто полностью изменит политику поддержки Киева», — подчеркнул он.

При этом в статье отмечается, что правительства восточноевропейских стран «поставили под угрозу важнейший экономический спасательный круг для Украины».

В конце апреля Еврокомиссия заключила договор с пятью странами Восточной Европы об ограничении экспорта украинской продукции: пшеницы, рапса, кукурузы и подсолнечника. Помимо Польши, соглашений удалось достичь с Венгрией, Болгарией, Румынией и Словакией.