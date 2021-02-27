Названа причина взрыва в украинской ковидной больнице

Взрыв кислородного баллона на этаже городской больницы № 1 в городе Черновцы на Украине привел к гибели одного человека. Эту причину назвало издание «Черновецкий луч».

Автолюбителей просят пропускать машины экстренной медицинской помощи.

В медицинском учреждении лежат пациенты с ковидом. После взрыва как минимум один человек погиб, еще один получил травмы. Из больницы эвакуировали 20 человек в другие медучреждения города. После взрыва в здании начался пожар.

«Чрезвычайная ситуация. <…> Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы», — написала в Facebook заместитель главы областной администрации Наталья Гусак.

Пожар уже потушили. Причины происшествия выясняются.