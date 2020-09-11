Названа причина взрыва у китайской гостиницы

Возле гостиницы в китайском городе Чжухае взорвался газ. Пострадали, по предварительным данным, трое. Под завалами людей нет.

Подробности ЧП в районе Доумэнь привело Центральное телевидение Китая. После взрыва начался пожар. Открытое горение уже ликвидировано.

«Утром возле отеля Tenghu на улице Байтенг <…> произошел взрыв газа, в результате которого близлежащие магазины и дома получили различные повреждения», — указано в материале.

Пострадали три человека. Медики диагностировали у них легкие травмы и ожоги. Пострадавших отправили в больницу. По последней информации, людей под образовавшимися обломками нет.

На месте происшествия работают 11 пожарных расчетов. Ведется поисково-спасательная операция.

Взрыв в провинции Гуандун прогремел рано утром в пятницу. Его последствия попали на видео.