Мир 17 февраля 2024, 20:13 Названа причина возможного переноса саммита по Украине Bloomberg: саммит по Украине могут перенести из-за безразличия мировых лидеров Flickr

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Саммит по урегулированию ситуации на Украине могут провести позже запланированного срока. Возможный перенос связан с недостаточной вовлеченностью в мероприятие других стран, сообщило агентство Bloomberg.

«Украина выступает за проведение саммита в марте. Однако дату, скорее всего, перенесут на апрель или май из-за отсутствия участия мировых лидеров», — отметили в материале.

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По данным источников агентства, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на полях Мюнхенской конференции по безопасности пытается добиться встречи с китайским коллегой Ван И, чтобы уговорить его принять участие в мероприятии.

Ранее Владимир Зеленский направил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на «саммит мира» в Швейцарии. Как отметили в офисе президента Украины, участие китайской стороны важно для страны.

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев ранее заявил, что саммит мира бессмысленно проводить без России. Встреча, на которой продолжает настаивать Украина, ни к чему не приведет.