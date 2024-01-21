Мир 21 января 2024, 07:40 Названа причина военной операции США против хуситов WP: США начали военную операцию против хуситов в Йемене из-за идеологии РИА «Новости»

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США начали военную кампанию против членов движения «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене по идеологическим причинам. При этом Вашингтон стремится ослабить хуситов, а не победить. Об этом написала газета Washington Post со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена.

«Идеология, а не экономика, является главной движущей силой решения Байдена начать нынешнюю кампанию», — отметил автор материала.

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Источник издания подчеркнул, что, по мнению президента, США должны действовать как «незаменимая нация», способная объединить другие страны вокруг общей цели. В Вашингтоне полагают, что операция против хуситов не затянется на несколько лет.

О победе над движением речи нет, кроме того, США не планируют вторгаться в Йемен, но хотят ослабить хуситов, заявили собеседники. В Вашингтоне рассчитывают сократить их возможности для атак военных кораблей в Красном море, подытожили источники.

Ухудшение ситуации с безопасностью в регионе отразились на торговле. В Суэцком канале грузопоток упал на 40%.