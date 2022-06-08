Названа причина вето Турции на расширение НАТО

Турция выступила против принятия Швеции и Финляндии в НАТО из-за позиции по проблеме терроризма. Об этом на пресс-конференции в Стамбуле заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщило РИА «Новости».

«Единственная причина — их позиция по террористическим угрозам. Другой причины нет», — сказал он.

Швеция и Финляндия внесли заявки на включение в НАТО в мае, однако Турция заблокировала их рассмотрение. Президент Тайип Эрдоган объяснил это поддержкой европейских стран террористов из Рабочей партии Курдистана.

Мевлют Чавушоглу, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, также высказался о решении проблемы вывоза украинского зерна, сообщил RT. Он назвал реалистичной идею организовать безопасный коридор для судов.