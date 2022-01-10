Названа причина унесшего 19 жизней пожара в Нью-Йорке

Причиной крупного пожара в жилом доме в Бронксе в Нью-Йорке стал неисправный электрообогреватель. Об этом сообщил начальник пожарного управления города Дэниэл Нигро. Пожар унес жизни 19 человек, среди которых девять детей.

«Этот пожар начался в квартире, в спальне, из-за неисправного электрообогревателя. Это и стало причиной возгорания», — привело РИА «Новости» слова Нигро.

Он отметил, что дверь в квартиру оставалась открытой, когда хозяева ушли. Дым от огня распространился по зданию.

«Таким образом, мы имеем колоссальную потерю жизней», — заключил начальник городского пожарного управления.

Большую часть погибших нашли на лестницах — тела лежали практически на каждом этаже здания. По словам главы пожарного департамента, основной причиной смерти стало отравление дымом.

Мэр Нью-Йорка подчеркнул, что всего в результате пожара пострадало больше 60 человек. В тяжелом состоянии в больницы попали 32 человека, поэтому не исключено, что число жертв может увеличится.

По количеству жертв это может быть самый крупный пожар в Нью-Йорке за последние годы, отметил Нигро.