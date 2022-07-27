Названа причина резкого прекращения теледебатов Трасс и Сунака

Кандидатам на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и Риши Сунака пришлось прервать теледебаты. Их трансляцию остановили на словах главы британского МИД о России.

Прения Трасс и бывшего министра финансов Риши Сунака транслировали телеканал TalkTV и сайт газеты The Sun. Глава британского МИД заговорила о президенте РФ Владимире Путине, когда ее прервал грохот.

Министр испугалась, а прямой эфир сменили заставкой, предупредив зрителей о возникших технических сложностях. Позже телеканал отметил, что вещание прекратили из-за «медицинского вопроса». Оба кандидата отвечали на вопросы уже без трансляции.

Дебаты прервал, уточнили на TalkTV, обморок ведущей Кейт Маккэн. Врачи порекомендовали ей не продолжать вести программу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией заметила, что назвавшая себя отважной бунтаркой Трасс в страхе чуть ли не бежала с британской телепрограммы.