Газопровод взорвался на озере Лери в американском штате Луизиана | 360°

Мир 09 сентября 2022, 12:28 Поделиться Telegram

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Viber Газопровод взорвался на озере Лери в американском штате Луизиана Взрыв подводного трубопровода привел к пожару на озере в Луизиане

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Пожар на озере Лери в американском штате Луизиана произошел из-за взрыва трубопровода. Об этом сообщили сотрудники телестанции WGNO со ссылкой на официальные данные.

По их данным, труба взорвалась под водой. По одной из версий, это произошло из-за столкновения незакрепленной баржи с пролегающим под водой объектом.

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Однако эту причину уже опровергли местные рыбаки, которые увидели момент взрыва. По их словам, на момент возгорания в озере не было никаких барж.

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На месте происшествия могла образоваться масляная пленка из-за утечки. Однако эта информация пока официально не подтверждена.

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