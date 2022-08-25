Названа причина, по которой Зеленскому не стоит ждать поддержки папы римского

Папа римский не будет поддерживать украинского президента Владимира Зеленского так, как последнему хотелось бы. Дело в том, что для Ватикана в большинстве своем православная Украина является «чужой». Такое мнение в беседе с «360» высказал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.

«Президент Украины Владимир Зеленский превратился в мирового попрошайку, который ходит по всему миру с протянутой рукой и просит: „Помогите чем можете“», — сказал Гуреев.

Причем Зеленский не сильно отдает себе отчет, у кого в каких объемах и что можно выпрашивать, отметил Гуреев. По словам аналитика, такая политика не очень нравится западным лидерам.

«Ватикан в этом вопросе не стал исключением. Вообще Ватикан — это удивительное государство. Это маленькое по площади государство с населением в тысячу человек. Естественно, денег и вооружения там нет. Здесь Украине клянчить вроде бы нечего. С другой стороны, Ватикан — центр религиозного мира практически всей Западной Европы. Здесь Зеленский требует идеологическую и духовную поддержку. Однако Ватикан ее предоставлять не будет по одной простой причине — Ватикан сам делит мир на своих и чужих», — объяснил эксперт.

По мнению Гуреева, для Ватикана своими являются католики, а чужими — все остальные. Поскольку Украина — православное государство, то своим оно для понтифика не будет.

«Единственная помощь, которая могла быть оказана Ватиканом Украине, — это в парадигме „против кого дружить будем“. Данная помощь уже оказывалась Украине, была поддержка. Но воспринимать Украину как свое государство, как друга или как то государство, за которое нужно серьезно впрягаться, Ватикан никогда не будет», — заключил собеседник «360».

Ранее сообщалось, что папа римский оказался не доволен давлением, которое на него попытался оказать президент Украины Владимир Зеленский.