Мир 29 июня 2023, 08:43 Названа причина, по которой Зеленский не хочет замораживать конфликт на Украине Политолог Перенджиев: открытый конфликт на Украине выгоден Зеленскому и Западу Flickr

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Украинский президент Владимир Зеленский не хочет замораживать конфликт, потому что это может привести к сокращению поставок вооружений. Запад тоже не желает этого. Такое мнение высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в интервью Lenta.ru.

«Запад получает большие доходы от украинского конфликта. Их же получают Зеленский и его команда. Заморозка конфликта — это непоступление денег, вооружений, которые можно продать, различной техники», — сказал он.

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Политолог отметил, что заморозка конфликта будет означать остановку финансирования Украины, сама же страна сейчас не может себя обеспечивать. Также нахождение государства в состоянии открытого конфликта дает украинскому лидеру дополнительных возможностей для просьб о помощи, а также поддержки на международной арене Украины.

Запад же заинтересован в том, чтобы сделать дружественные России страны недружественными. Например, речь идет о членах БРИКС, отметил Перенджиев.

Ранее Зеленский заявил, что киевский режим не пойдет на заморозку противостояния. Ранее бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что конфликт на Украине возвратился к фазе 2014 года.