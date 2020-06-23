Названа причина, по которой Трамп отказался наносить массовый удар по Ирану

После того, как Иран сбил американский беспилотник, Штаты собирались нанести удар по трем объектам, которые «построили русские».

«[Президент США Дональд] Трамп спросил, были ли эти объекты российскими и насколько они были дорогими», — приводит РИА «Новости» цитату из книги бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.

Автор считает, что ответный удар был бы адекватен действиям Тегерана — беспилотник стоил приличных денег — однако Трамп решил этого не делать. Он опасался, что во время атаки могут погибнуть русские. Заместитель юридического консультанта Белого дома Джон Айзенберг рассказал, что ответ будет непропорциональным, так как во время удара могут погибнуть до 150 человек. После этого сообщения американский лидер отменил атаку.

Сам Болтон считает, что Трамп перестраховался.

В июне 2019 года Корпус стражей исламской революции сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник над входом в Персидский залив, после того как аппарат нарушил воздушное пространство Ирана.