11 августа 2023, 16:43
Названа причина, по которой Трамп не сможет баллотироваться в президенты США
Newsweek: экс-лидер США Трамп не сможет баллотироваться вновь
Бывший президент США Дональд Трамп не сможет вновь баллотироваться на этот пост. Об этом написало издание Newsweek со ссылкой на юристов.
Профессор права из Чикагского университета Уильям Бауд и обладающий аналогичным званием в Университете Сент-Томаса Майкл Стоукс Полсен заявили, что «лицо, пытавшееся организовать бунт», нельзя выдвигать в президенты повторно. Ученые указали на то, что Трамп давал присягу, что подразумевало его стремление «поддерживать Конституцию США», а в 2020 году попытался отменить выборы президента. Это можно приравнять к мятежу, считают профессора. Они отметили, что эта попытка «дисквалифицировала Трампа» как возможного будущего лидера.
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Собеседники издания сослались на третий раздел 14-й поправки в Конституцию США, в котором говорится о том, что человек не может стать в США сенатором, представителем в конгрессе, «выборщиком президента и вице-президента» или занимать «какую-либо должность, гражданскую или военную», если дал присягу, а затем участвовал в мятеже.
Впрочем, окончательное решение примет Верховный суд Соединенных Штатов, указали юристы.
США
Дональд Трамп
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