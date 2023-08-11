Мир 11 августа 2023, 16:43 Названа причина, по которой Трамп не сможет баллотироваться в президенты США Newsweek: экс-лидер США Трамп не сможет баллотироваться вновь Правительства США

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Бывший президент США Дональд Трамп не сможет вновь баллотироваться на этот пост. Об этом написало издание Newsweek со ссылкой на юристов.

Профессор права из Чикагского университета Уильям Бауд и обладающий аналогичным званием в Университете Сент-Томаса Майкл Стоукс Полсен заявили, что «лицо, пытавшееся организовать бунт», нельзя выдвигать в президенты повторно. Ученые указали на то, что Трамп давал присягу, что подразумевало его стремление «поддерживать Конституцию США», а в 2020 году попытался отменить выборы президента. Это можно приравнять к мятежу, считают профессора. Они отметили, что эта попытка «дисквалифицировала Трампа» как возможного будущего лидера.

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Собеседники издания сослались на третий раздел 14-й поправки в Конституцию США, в котором говорится о том, что человек не может стать в США сенатором, представителем в конгрессе, «выборщиком президента и вице-президента» или занимать «какую-либо должность, гражданскую или военную», если дал присягу, а затем участвовал в мятеже.

Впрочем, окончательное решение примет Верховный суд Соединенных Штатов, указали юристы.