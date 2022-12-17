Эксклюзив 17 декабря 2022, 13:19 Названа причина, по которой США невыгодно отправлять военных на Украину Политолог Маркелов заявил, что США невыгодно посылать военных на Украину Unsplash

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США не станут посылать кадровых военных для участия в боевых действиях на Украине, потому что государству невыгоден такой сценарий из-за риска стать прямым участником конфликта. Об этом «360» заявил политический советник Сергей Маркелов.

«Думаю, в прямой форме отправки американских военных на Украину не будет. США невыгодно становиться прямым участником конфликта», — сказал он.

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Маркелов напомнил, что американские военные давно присутствуют на Украине, однако не задействованы в боевых действиях. Они оказывают консультационную помощь и обучают украинских военнослужащих.

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«Они там уже с 2014 года, есть военные базы, присутствуют инструкторы, помогают ВСУ разрабатывать операции. США нашли хитрую формулу присутствовать на Украине, но не участвовать напрямую в конфликте», — добавил он.

Также политолог добавил, что на Украине есть частные военные компании, состоящие из американских военнослужащих, добровольно покинувших армию.

«Условно, если есть горячая точка, то военная бригада целиком уходит из Пентагона. Потом пишет заявление в частную военную компанию и идет в зону боевых действий», — заключил Маркелов.

Ранее аналитик телеканала Fox News Эндрю Наполитано сообщил, что в скором времени Пентагон может послать группировку американских военных в зону конфликта на Украину, сообщал «Царьград».