Названа причина, по которой Европа не сможет уйти от российского газа

Антироссийские санкции заставляют Европу искать новые источники энергии, одним из которых является водород. В будущем на него возможен частичный переход, однако полной замены газу не получится. Об этом рассказал эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев.

«Если говорить о сжигании газа и водорода в топках ТЭС и бытовых приборах, то технологически этот процесс отличается только требованиями к оборудованию», — отметил Коптев в беседе с агентством «Прайм».

Помимо настройки горелок, как объяснил собеседник агентства, это включает повышенные требования к уплотнениям, трубопроводам и хранилищам. Молекула водорода, пояснил Коптев, гораздо меньше молекулы метана, поэтому водород более летуч. Он предупредил, что смесь водорода с воздухом чрезвычайно взрывоопасна.

Сейчас переход европейского производства на водород невозможен, считает Коптев.

«Этот водород сейчас негде взять. <…> По планам Международного энергетического агентства, к 2050 году производство водорода должно составить порядка 530 миллионов тонн, но даже тогда он займет не больше 20% мирового энергетического баланса, а половина по-прежнему придется на газ», — объяснил Коптев.

Кроме того, водород не дешевый ресурс. Для Европы наиболее дешевым вариантом остается трубопроводный российский газ.

«Таким образом, в обозримой перспективе я не ожидаю массового перехода на водород — основой энергетики останется ископаемое топливо», — считает Коптев.