Названа причина отсутствия дочери Назарбаева на заседании парламента

В мажилисе (нижней палате) парламента Казахстана сообщили, что депутат Дарига Назарбаева, старшая дочь бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, в среду отсутствовала на пленарном заседании из-за болезни. Об этом написало РИА «Новости».

В мажилисе объяснили, что Назарбаевой не было из-за болезни. Другие депутаты, которые отсутствовали, тоже приболели.

«На больничном она», — сообщили агентству в пресс-службе нижней палаты.

По информации Orda.kz, у Назарбаевой ковид.

С прошлого года старшая дочь Назарбаева является членом комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию. Прежде Дарига Назарбаева являлась спикером верхней палаты. Сейчас она также возглавляет фонд имени отца.

Ранее британские СМИ обнаружили у младшей дочери экс-президента Казахстана Алии Назарбаевой недвижимость в Лондоне. Сообщалось, что 41-летняя Назарбаева в 2006 году приобрела там особняк в районе Хайгейт. Также она собиралась получить гражданство в Великобритании. Кроме того, у Алии Назарбаевой нашли дом в Дубае и частный самолет. Все это оценили в десятки миллиардов рублей.