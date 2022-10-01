Названа причина отмены поставки российского газа в Италию | 360°

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Мир
01 октября 2022, 18:09
WP: команда Байдена испугалась изменений в его поведении
Мир
01 октября 2022, 18:00
Кто и зачем взорвал «Северные потоки». Под подозрением четыре страны
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Мир
01 октября 2022, 17:56
Россию не переизбрали в Совет Международной организации гражданской авиации
Спорт
01 октября 2022, 17:51
Нарушение олимпийских принципов увидели в словах главы МОК о российских спортсменах
Спецоперация
01 октября 2022, 17:47
ВС РФ уничтожили шесть пунктов управления ВСУ
Криминал
01 октября 2022, 17:44
Силовики ликвидировали двух подозреваемых в тяжком преступлении в Кабардино-Балкарии
Спецоперация
01 октября 2022, 17:39
Российские войска нанесли поражение группировке ВСУ около Новополя
Спецоперация
01 октября 2022, 17:36
Передавшего ВСУ координаты для удара по жилому дому наводчика задержали в Херсоне
Спорт
01 октября 2022, 17:31
Российские гимнасты не откажутся от поддержки СВО ради международных соревнований