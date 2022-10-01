Названа причина отмены поставки российского газа в Италию | 360°

Мир 01 октября 2022, 16:42 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Названа причина отмены поставки российского газа в Италию «Газпром» объяснил приостановку прокачки газа в Италию отказом австрийского оператора РИА «Новости»

Читать 360tv в

Прокачку российского газа по действующим контрактам «Газпрома» через территорию Австрии приостановили из-за отказа оператора подтвердить возможность транзита. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале «Газпрома».

«Транспортировка российского газа по контрактам ООО „Газпром экспорт“ через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации», — уточнили в компании.

Реклама

В «Газпроме» отметили, что причина связана с изменениями регулятивных норм со стороны Австрии. Сейчас компания работает над решением проблемы вместе с итальянскими покупателями.

Реклама

О приостановке поставок газа «Газпромом» ранее сообщила итальянская энергетическая компания Eni. В фирме заявили, что получили уведомление от российского поставщика о невозможности поставки газа через территорию Австрии.

0 0 0 0 0 0