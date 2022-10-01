Названа причина отмены поставки российского газа в Италию | 360°

Все новости

Мир

01 октября 2022, 18:09

WP: команда Байдена испугалась изменений в его поведении

Мир

01 октября 2022, 18:00

Кто и зачем взорвал «Северные потоки». Под подозрением четыре страны

Реклама

Мир

01 октября 2022, 17:56

Россию не переизбрали в Совет Международной организации гражданской авиации

Спорт

01 октября 2022, 17:51

Нарушение олимпийских принципов увидели в словах главы МОК о российских спортсменах

Спецоперация

01 октября 2022, 17:47

ВС РФ уничтожили шесть пунктов управления ВСУ

Криминал

01 октября 2022, 17:44

Силовики ликвидировали двух подозреваемых в тяжком преступлении в Кабардино-Балкарии

Спецоперация

01 октября 2022, 17:39

Российские войска нанесли поражение группировке ВСУ около Новополя

Спецоперация

01 октября 2022, 17:36

Передавшего ВСУ координаты для удара по жилому дому наводчика задержали в Херсоне

Спорт

01 октября 2022, 17:31

Российские гимнасты не откажутся от поддержки СВО ради международных соревнований

Мир

01 октября 2022, 16:42

Названа причина отмены поставки российского газа в Италию

«Газпром» объяснил приостановку прокачки газа в Италию отказом австрийского оператора

Читать 360tv в

Прокачку российского газа по действующим контрактам «Газпрома» через территорию Австрии приостановили из-за отказа оператора подтвердить возможность транзита. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале «Газпрома».

«Транспортировка российского газа по контрактам ООО „Газпром экспорт“ через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации», — уточнили в компании.

Реклама

В «Газпроме» отметили, что причина связана с изменениями регулятивных норм со стороны Австрии. Сейчас компания работает над решением проблемы вместе с итальянскими покупателями.

Реклама

О приостановке поставок газа «Газпромом» ранее сообщила итальянская энергетическая компания Eni. В фирме заявили, что получили уведомление от российского поставщика о невозможности поставки газа через территорию Австрии.

Австрия

Италия

Газпром

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама