Мир 04 января 2024, 14:31 Названа причина отключения российских каналов в Казахстане «Первый канал»: телеканалы отключили в Казахстане из-за долга оператора TVCOM РИА «Новости»

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Отключение некоторых российских телеканалов на территории Казахстана связано с большими долгами со стороны местного оператора. Об этом изданию «Власть» сказала официальный представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в республике Ирина Калашникова.

«Контракт на трансляцию на 2024 год не подписали из-за задолженности местного оператора перед правообладателем. В связи с этим мы оказались вынуждены отключить показ. На протяжении года мы предупреждали об этом», — сообщила она.

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В среду, 3 января, оператор спутникового вещания TVCOM исключил свыше 10 российских телеканалов из сетки вещания в Казахстане. Среди них «Первый канал СНГ», «О!», «Бобер», «Карусель», «Победа», «Музыка Первого», «Дом кино Premium», «Телекафе», Дом Кино», «Время: далекое и близкое» и другие.

Сам оператор объяснил свои действия снижением интереса телезрителей к вещанию, потому что информацию они получают в основном в социальных сетях.