Названа причина отключения Херсона от электроснабжения

Отключение электроснабжения в Херсоне и районных населенных пунктах связано с переподключением отремонтированных сетей к общей системе подачи энергии. Об этом говорится в сообщении унитарного предприятия «Херсоноблэнерго».

В ведомстве подчеркнули, что процедура займет от двух до трех часов. После завершения работ подача электроснабжения возобновится.

«Просим жителей Херсона и области с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и сохранять спокойствие: подача электроснабжения будет восстановлена на всей территории региона», — говорится в сообщении.

Жителей попросили по возможности отключить все электроприборы, так как при возвращении энергии возможен скачок напряжения.

Работающий в Херсоне корреспондент ТАСС сообщил, что в городе выключились светофоры, остановились троллейбусы, в ряде зданий погас свет.

Как напомнила газета «Известия», это не первое отключение электроснабжения в регионе. На прошлой неделе без света остались жители столицы, Новой Каховки и Голопристанского района. Ремонтники оперативно ликвидировали аварию на сетях.