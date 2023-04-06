Эксклюзив 06 апреля 2023, 12:53 Названа причина отказа Греции давать Украине танки Leopard 2A6 Политолог Колчин: Греции самой нужно вооружение, она не хочет отдавать все Украине Публичное достояние

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Отказ Греции поставлять танки Leopard 2A6 и ЗРК C-300 обоснован тем, что стране самой нужно вооружение для противостояния с Турцией. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог Петр Колчин.

«Греция понимает все риски передачи Киеву тяжелого вооружения и не стремится раздать свой арсенал украинским неонацистам. Это связано с тем, что Афины стремятся сохранить хотя бы нейтральные отношения с Москвой, не хотят их ухудшения. Второе — это очень сложные конфликтные отношения между Турцией и Грецией», — объяснил он.

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Политолог уточнил, что отношения между турецкой и греческой сторонами за последние годы значительно ухудшились. Это связано во многом с территориальными претензиями, которые исторически обоснованы как первым, так и вторым государством.

«Для противостояния, сдерживания Турции Греции нужен сильный арсенал. Как-либо раздавать его в угоду неонацистов не желают. Турция значительно превосходит Грецию по всем показателям вооружений», — добавил Колчин.

По его мнению, «для сдерживания агрессивных амбиций» Турции греческому руководству придется даже еще больше нарастить свой боевую мощь.

«Но это может занять какое-то время. В итоге Греция не только откажется передавать какое-либо вооружение Киеву, да еще станет в очередь на покупку вооружения у других стран для сдерживания турок», — заключил эксперт.

Ранее глава Минобороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что страна не будет отправлять на Украину зенитно-ракетные комплексы С-300 и танки Leopard 2A6. Он напомнил, что Греция и также передала киевскому режиму боевые машины пехоты.