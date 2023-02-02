Мир 02 февраля 2023, 17:25 Названа причина отказа Германии поставить Украине истребители Politico: канцлер ФРГ Шольц испугался остаться без защиты НАТО перед Россией U.S. Department of Defense

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от передачи украинским военным истребителей из-за опасений получить жесткий ответ России. Об этом сообщило издание Politico.

«Немецкий канцлер опасается не столько дальнейший эскалации украинского кризиса, сколько того, что США и НАТО оставят его страну без поддержки в случае ответных мер России против ФРГ», — указали в материале.

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Шольц отдал кабинету министров указание всячески тормозить вероятное обсуждение поставок ВСУ боевых самолетов.

«Шольц постоянно говорит о важности того, чтобы НАТО не становился стороной украинского конфликта, напоминая о сильной опасности эскалации», — отметили в статье.

Журналисты предположили, что опасения Шольца основаны на том, что в соответствии с пятой статьей договора НАТО у стран-участниц нет обязательства помогать военной силой в случае нападения на союзника по Альянсу.

В конце января власти Германии объявили о передаче Украине танков Leopard 2. Шольц подчеркивал эффективность техники, но отметил, что украинский конфликт завершится еще очень нескоро.